Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 06:06

Глава ЕНП Вебер выступил за отправку военных ФРГ на Украину под флагом Европы

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Христианско-социальный союз, ХСС) выступил за участие военнослужащих ФРГ в обеспечении мирного урегулирования на Украине под европейским флагом. Он подчеркнул, что у Европы в происходящем своя ответственная роль, передает медиагруппа Funke.

Я надеюсь, что тогда мы будем говорить не о национальных, а о европейских оперативных структурах. Я хочу, чтобы военные с европейским флагом на форме обеспечивали мир вместе с нашими украинскими друзьями, — заявил Вебер.

При этом, как утверждал политик, не следует ожидать, что президент США Дональд Трамп «обеспечит мирное урегулирование исключительно с помощью американских войск». Европа «должна взять на себя ответственность за безопасность Украины», констатировал Вебер.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев охарактеризовал план по урегулированию украинского кризиса из 20 пунктов, предложенный Киевом, как очередной проект президента Украины Владимира Зеленского и его зарубежных советников. Парламентарий также отметил нестыковки, связанные с документом.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров до этого назвал мирный план Зеленского лживым, утверждая, что проведение референдума об уступке территорий невозможно. По его словам, такие действия напрямую противоречат конституции Украины.

Украина
военные
Европа
ФРГ
