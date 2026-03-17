В США признали уязвимость перед ракетными атаками Генерал Космических сил США Гетлейн заявил о беззащитности страны перед ракетами

США практически лишены надежной защиты от современных ракетных угроз, заявил генерал Космических сил Майкл Гетлейн, возглавляющий амбициозный проект системы ПРО «Золотой купол». Выступая в аналитическом центре McAleese and Associates, военачальник подчеркнул, что текущая геополитическая обстановка требует от Вашингтона немедленных действий по укреплению обороноспособности страны.

У нас есть «Золотой купол», потому что страна относительно беззащитна. Мы должны быстро изменить это. События в мире показывают, насколько опасной стала окружающая нас среда, — заявил Гетлейн.

Он добавил, что наращивание оборонных мощностей является единственным способом обеспечить реальную безопасность американских граждан.

Проект «Золотой купол», архитектура которого была утверждена президентом Дональдом Трампом в мае 2025 года, оценивается в 175 миллиардов долларов. Масштабная система должна объединить наземные, морские и космические эшелоны обороны к концу второго президентского срока Трампа. Первое крупное полноценное испытание всех компонентов системы запланировано лишь на конец 2028 года.

Ранее сообщалось, что американская разведка информировала Трампа о возможности ответных действий со стороны Ирана в отношении союзников США. В докладах разведки не утверждалось, что ответные действия Тегерана будут неизбежны, но такой вариант развития событий рассматривался как вполне вероятный.