24 мая 2026 в 20:25

Отец облитой кислотой девушки рассказал о темном прошлом экс-военного

Отец 26-летней девушки, которую бывший военный облил кислотой в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге, заявил, что нападавший ранее уже привлекался к уголовной ответственности по трем статьям. По его словам, которые приводит издание 78.ru, мужчина имел серьезный криминальный бэкграунд.

Покушение на убийство смягчили на причинение тяжких телесных повреждений. Еще статья за хранение оружия и за мошенничество. Его осудили, но он ушел на СВО, — рассказал он.

По словам мужчины, его дочь рассталась с экс-военным еще в прошлом году, но тот не смирился и начал преследовать ее. Девушка, работавшая визажистом, постоянно меняла аккаунты, но сталкер все равно находил ее и угрожал.

Однажды он выложил у квартиры четное количество роз. В тот роковой день он ворвался в подъезд, когда девушка выходила на работу, и напал на нее: изрезал ножом, выстрелил в колено из сигнального пистолета и облил кислотой. Сейчас пострадавшая находится в реанимации с ожогом 35% кожи, но врачам удалось спасти ей зрение.

Ранее сообщалось, что нападавший оставлял в социальных сетях циничные комментарии под постами о себе. В переписке он заявил, что не хотел убивать бывшую, но признал, что все задуманное было выполнено, хоть и с «перебором».

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
