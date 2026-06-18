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18 июня 2026 в 07:14

Пропавшую ветврача из Приморья спасли от «арабской мафии» на Пхукете

Пропавшую на Пхукете ветврача из Приморья спасли и доставили в спецклинику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ветеринарного врача из города Артема, которая ранее пропала в Таиланде, нашли и вернули в Россию, сообщила волонтер и блогер Светлана Шерстобоева в своем Telegram-канале. Сейчас она находится в специализированной клинике.

Ветврач Дарья дома, уже в спецклинике. <…> Мы не можем вам раскрыть подробности, как Даша попала в лапы к арабам. Как они получили доступ к ее банковским счетам. Всю информацию родные закрыли, — говорится в сообщении Шерстобоевой.

Она также посоветовала матери Дарьи обратиться в медицинское учреждение с русскоговорящими психиатрами, чтобы помочь организовать возвращение девушки на родину и дальнейшую помощь. По словам Шерстобоевой, после прибытия на Пхукет Дарья отделилась от основной группы туристов и поселилась отдельно. Волонтер предположила, что девушка изначально вела переписку с мужчинами-арабами, еще из города Артема.

Ранее стало известно, что российская гражданка Мария Таякина, которая оказалась в тяжелой жизненной ситуации в Мексике, вернулась домой спустя почти два года поисков и оказания помощи. Дипломатическое представительство взяло этот вопрос в работу в 2024 году сразу после того, как получило обращение от матери Марии об исчезновении дочери в городе Сан-Хосе-дель-Кабо.

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