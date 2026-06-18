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18 июня 2026 в 04:19

Основатель «Азбуки» Максим Крютченко умер на 57-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Основатель петербургского издательства «Азбука» Максим Крютченко умер в возрасте 56 лет, сообщила писательница Анна Запаренко, известная под псевдонимом Аня Амасова. Причина неизвестна.

Вчера ночью, в 56 лет, умер легендарный издатель Максим Иванович Крютченко, основатель «Азбуки», — написала Запаренко во «ВКонтакте».

Она отметила, что новость о смерти издателя стала для нее неожиданностью. В публикации писательница назвала Крютченко талантливым, энергичным и харизматичным человеком.

Максим Крютченко известен как основатель издательства «Азбука», которое стало одним из крупнейших игроков на российском книжном рынке. В разные годы он также руководил издательствами «Северо-Запад» и «Акварель». Кроме того, Крютченко приобрел бренд «Лениздат».

Ранее сообщалось, что умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. В пресс-службе театра Российской армии уточнили, что причиной смерти стала длительная болезнь. Чурсиной было 84 года. Она работала в театре имени Вахтангова, Александринском театре и театре Российской армии. Ее фильмография насчитывает около 150 ролей.

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