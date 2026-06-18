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18 июня 2026 в 05:30

Врач дал важный совет сдавшим ЕГЭ школьникам

Врач Носенко: в первые недели после ЕГЭ стоит отказаться от кофе и крепкого чая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В первые недели после ЕГЭ лучше отказаться от кофе и крепкого чая, чтобы снизить уровень стресса, заявил NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Краснодаре Евгений Носенко. По его словам, выпускникам также следует установить правильный режим сна и пересмотреть свой рацион.

В первые недели после ЕГЭ важно перейти в режим восстановления: наладить режим сна, скорректировать питание, отказаться от стимуляторов нервной системы — энергетиков, крепкого чая и кофе. Эти меры помогут снизить уровень стресса, а также будут способствовать лучшему усвоению витаминов и минералов. В условиях хронического перенапряжения и сильного недосыпа, вызванного экзаменами, организм начинает расходовать внутренние резервы в ускоренном темпе, — поделился Носенко.

Он подчеркнул, что в период экзаменов у людей быстрее всего истощаются запасы витаминов группы B, магния, цинка и витамина C. По словам врача, именно недостаток этих элементов вызывает чувство усталости, апатии и подавленности, а также значительное снижение иммунитета.

Через две-три недели после окончания экзаменов, когда пик стресса останется позади, но до полного восстановления будет еще далеко, не будет лишним пройти лабораторную диагностику и определить слабые места. Необходимо проверить уровень витаминов группы В, оценить концентрации цинка и магния, сдать анализ на витамин D. Можно пройти комплексное исследование на микроэлементы, чтобы получить всеобъемлющую картину недостатков и дефицитов, — заключил Носенко.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская заявила, что выпускники школ после сдачи госэкзаменов часто испытывают нарушения сна и тахикардию. Среди других распространенных жалоб, по ее словам, встречаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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