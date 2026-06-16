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16 июня 2026 в 12:00

Посадите в июне — всё лето клумба в красно-оранжевых зонтиках с золотой сердцевиной. Многолетник цвета алого пламени для солнечных клумб

Фото: D-NEWS.ru
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Ваточник Кюрасавский «Силки Ред» (Asclepias curassavica 'Silky Red') — это многолетнее растение родом из тропической Америки, которое в регионах с холодными зимами чаще выращивают как однолетник, но при правильном уходе оно живёт несколько лет. Его главное украшение — зонтиковидные соцветия, состоящие из множества ярких, будто пламенеющих, красно-оранжевых цветков с золотистой серединкой.

Цветение продолжается с июня до самых заморозков, привлекая в сад бабочек (особенно монархов) и пчёл. Высота растения достигает 60–100 см, стебли прочные, листья узкие, ланцетные. Ваточник любит солнце, засухоустойчив, предпочитает лёгкие, хорошо дренированные почвы. После цветения образует крупные семенные коробочки с пушистыми «парашютиками», которые красиво разлетаются. Растение ядовито при попадании в организм, но безопасно для сада. Идеально подходит для заднего плана цветников, натуральных садов и контейнеров. Срезка стоит в воде до двух недель.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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