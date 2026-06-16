Запинал и изнасиловал: 12-летний мальчик убил подругу, новые подробности

Выяснилось, что 12-летний мальчик из Приморья не просто убил свою подругу-одноклассницу, но еще и изнасиловал ее перед смертью. NEWS.ru рассказывает новые подробности шокирующего преступления.

Преступление на чердаке

Мальчик, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Приморье, раньше состоял с ней в отношениях, сообщил источник РЕН ТВ. Со слов собеседника телеканала, задержанный позвал одноклассницу вечером на встречу, чтобы поговорить.

Вместе с юношей девочка поднялась на чердак одной из многоэтажек, где подросток и совершил преступление. По словам источника РЕН ТВ, мальчик запинал жертву ногами и совершил насильственные действия.

«По предварительным данным, семиклассница ушла гулять и залезла с 12-летним одноклассником на чердак. Там подросток ее задушил», — рассказывал информированный собеседник.

Нашли по звонку

Окровавленное тело девочки нашла на чердаке женщина, живущая на верхнем этаже жилого дома. Ее смутили постоянные звонки мобильного телефона с крыши, и она решила подняться, чтобы проверить, что там происходит. На чердаке она обнаружила труп и лежавший рядом с ним смартфон.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 12-летней девочки на чердаке дома в поселке Врангель с признаками насильственной смерти», — сообщали в СКР.

Отправили к психиатру

В перспективе молодого человека ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

«В настоящее время решается вопрос о его помещении в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы с целью установления его психического состояния и способности осознавать фактический характер своих действий», — поделились в Следкоме.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности. Но, по данным ОМВД по городу Находке, ни жертва, ни предполагаемый убийца не состояли на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.

12-летний мальчик — ребенок из обычной семьи. Установлено, что между ним и девочкой был конфликт. Юноша уже дал признательные показания и посетил вместе со следователями место расправы.

Поскольку подозреваемому 12 лет, уголовная ответственность за убийство по российскому законодательству не наступает. Статью инкриминируют только с 14 лет. Речь может идти о применении мер воспитательного либо медицинского характера, но не о тюремном сроке.

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