Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 11:19

Залезла с одноклассником на чердак: в Приморье нашли труп 12-летней девочки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Приморье юноша убил одноклассницу и оставил ее труп на чердаке дома. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом происшествии.

Труп на чердаке

16 июня управление Следственного комитета Приморского края сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка нашли на чердаке многоэтажного дома.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 12-летней девочки на чердаке дома в поселке Врангель с признаками насильственной смерти», — рассказали в СКР.

Найти труп смогли по звонку смартфона, который лежал рядом с телом, пишет Telegram-канал «112». Соседка пришла на шум и увидела мертвую школьницу.

Предварительно, причиной смерти стало удушение. Известно, что девочка ушла гулять днем и домой не вернулась.

Одноклассник

В ведомстве подтвердили, что по подозрению в убийстве задержан подросток. В перспективе его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В настоящее время решается вопрос о его помещении в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы с целью установления его психического состояния и способности осознавать фактический характер своих действий», — поделились в Следкоме.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности. Но, по данным ОМВД по городу Находке, ни жертва, ни предполагаемый убийца не состояли на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что 12-летний мальчик — ребенок из обычной семьи. Установлено, что между ним и девочкой был конфликт. Юноша уже дал признательные показания и посетил вместе со следователями место расправы.

«По предварительным данным, семиклассница ушла гулять и залезла с 12-летним одноклассником на чердак. Там подросток ее задушил», — рассказывал источник РЕН ТВ.

Наказание не последует?

Поскольку подозреваемому 12 лет, уголовная ответственность за убийство по российскому законодательству не наступает. Статью инкриминируют только с 14 лет. Вопрос может идти о применении мер воспитательного либо медицинского характера, но не о тюремном сроке.

Юношу могут поставить на профилактический учет, поселить в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа или отправить на лечение к психиатру.

Читайте также:

Педофил изводил до энуреза: «идеальный» дядя с 4 лет растлевал племянницу

«Лужа крови, пакет»: токсикоман зарезал мальчика из-за продуктов

Сестры рассказали брату, что маму зарезали: что известно о ЧП в Домодедово

«С ножом прыгал на меня»: сценарист «Букиных» убил участника «Дома-2»

Держалась за крестик и молилась: блогерша о пережитом в 8 лет изнасиловании

Зарезал и угнал машину: юный мигрант расправился с 55-летним знакомым

Общество
насилие
криминал
дети
убийства
Приморский край
Россия
уголовные дела
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, при каком условии Зеленского могут принять в Москве
Песков: официальных каналов общения между Москвой и Киевом нет
Дерматолог назвала смертельную опасность солнечных ожогов
Серийный убийца из Челябинска получил второй пожизненный срок
Путин готовится к саммиту Россия-АСЕАН в Казани
Стало известно, когда ISU объявит решение по российским спортсменам
Российские военные уничтожили базы хранения и запуска беспилотников ВСУ
Магнитные бури сегодня, 16 июня: что будет завтра, тревога, бессонница
Европейские послы стали оплакивать стейки и каберне после прихода Трампа
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 16 июня: где есть в продаже
Школьный сторож спас учительницу от ученика с мачете
Политолог объяснил, зачем на самом деле Ватикан обманул Россию в 2022 году
Воробьев раскрыл последствия массированного налета дронов на Подмосковье
Появились детали расследования убийства художника Скрепецкого в Польше
Украинским военным разрешили сбивать дроны над жилыми кварталами
ВС России освободили Новый Донбасс
За сутки в Константиновке уничтожено до 100 солдат ВСУ
«Уже не в первый раз»: появились подробности о пропавших в Карелии сестрах
Аналитики раскрыли, сколько знание ИИ прибавляет к зарплате
Ушедший из России автоконцерн объявил повторный отзыв машин спустя семь лет
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.