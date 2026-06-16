Залезла с одноклассником на чердак: в Приморье нашли труп 12-летней девочки

Залезла с одноклассником на чердак: в Приморье нашли труп 12-летней девочки

В Приморье юноша убил одноклассницу и оставил ее труп на чердаке дома. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом происшествии.

Труп на чердаке

16 июня управление Следственного комитета Приморского края сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка нашли на чердаке многоэтажного дома.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 12-летней девочки на чердаке дома в поселке Врангель с признаками насильственной смерти», — рассказали в СКР.

Найти труп смогли по звонку смартфона, который лежал рядом с телом, пишет Telegram-канал «112». Соседка пришла на шум и увидела мертвую школьницу.

Предварительно, причиной смерти стало удушение. Известно, что девочка ушла гулять днем и домой не вернулась.

Одноклассник

В ведомстве подтвердили, что по подозрению в убийстве задержан подросток. В перспективе его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В настоящее время решается вопрос о его помещении в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы с целью установления его психического состояния и способности осознавать фактический характер своих действий», — поделились в Следкоме.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности. Но, по данным ОМВД по городу Находке, ни жертва, ни предполагаемый убийца не состояли на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что 12-летний мальчик — ребенок из обычной семьи. Установлено, что между ним и девочкой был конфликт. Юноша уже дал признательные показания и посетил вместе со следователями место расправы.

«По предварительным данным, семиклассница ушла гулять и залезла с 12-летним одноклассником на чердак. Там подросток ее задушил», — рассказывал источник РЕН ТВ.

Наказание не последует?

Поскольку подозреваемому 12 лет, уголовная ответственность за убийство по российскому законодательству не наступает. Статью инкриминируют только с 14 лет. Вопрос может идти о применении мер воспитательного либо медицинского характера, но не о тюремном сроке.

Юношу могут поставить на профилактический учет, поселить в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа или отправить на лечение к психиатру.

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