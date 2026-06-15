«Лужа крови, пакет»: токсикоман зарезал мальчика из-за продуктов

В Башкирии мальчика зарезали из-за пакета с продуктами. Предполагаемый убийца был знаком с погибшим. Молодой человек задержан в тот же день. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории.

«Порезал сильно руку»

По версии следствия, днем 12 июня в селе Кандры 14-летний школьник вышел из продуктового магазина с покупками. На него напал молодой человек. Он нанес подростку несколько ударов ножом с целью отобрать пакет с продуктами. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Убийство произошло у магазина, где работала мать погибшего.

«Ко мне младший сын в магазин прибежал и сказал: „Мам, [брат] порезал сильно руку“. Я говорю: „Где, как? Возле подъезда? Только домой с пакетом шел“. Я спускаться начала, а там лужа крови, пакет, продукты разбросанные», — рассказывала мать погибшего Эльвира Загитова в интервью РЕН ТВ.

В беседе с Пятым каналом женщина рассказывала, что сын буквально умер у нее на руках.

«Я к нему подбежала, присела на корточки… Я его голову держу, и все — последнее дыхание», — сказала она.

«КП-Уфа» со ссылкой на местную жительницу рассказывает, что юноша получил порядка девяти ударов лезвием ножа.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Молчал год после смерти отца

Вскоре обвиняемый в убийстве был задержан. Им оказался 21-летний местный житель Арслан Очилов. Сейчас он находится в СИЗО. Суд арестовал молодого человека на два месяца.

Соседи рассказали журналистам, что молодой человек ранее не отличался агрессивным поведением, но в соцсетях у него опубликована большая коллекция холодного оружия. Также известно, что в последнее время над Арсланом смеялись его сверстники.

Одна из соседок поделилась с журналистами, что Арслан в детстве пережил трагическую смерть отца, из-за чего на год перестал разговаривать.

«У него трагически погиб отец. Мне кажется, после этого у него что-то с головой случилось. Мы вообще не знали, что он употребляет, потому что запаха никакого не было», — сказала соседка.

По словам знакомых, у молодого человека могли быть проблемы с токсикоманией. Мать пыталась помочь сыну выбраться из зависимости, но безуспешно. Все это продолжалось примерно полгода.

«Скорая помощь приезжала. Мать просила зайти в квартиру их, видимо, сын нанюхался. Она говорила: „Зайдите, пожалуйста, зайдите“. Сотрудники скорой не зашли, ждали участкового. Но скорая уехала, а участковый не приехал», — сообщила соседка журналистам.

Telegram-канал «Честный репортаж» передает, что дома у обвиняемого нашли несколько пакетов с газовыми баллонами.

Мотивы убийства неизвестны, но одна из соседок рассказала журналистам, что когда-то молодой человек делился с детворой своими потаенными желаниями.

«Он как-то даже говорил детям: „Я хочу почувствовать, что такое, когда убиваешь человека“», — утверждает женщина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Прости, что не могу ничем помочь»

Мать подозреваемого Флорида Очилова кается перед семьей убитого мальчика. Она рассказала журналистам, что знала их и всегда здоровалась на улице. Женщина много лет работала няней в детском саду, который когда-то посещал убитый подросток, и хорошо знала его маму.

«Я эту Эльвиру знаю уже давно, лет пять, наверное. Все время здоровались — очень хорошая девушка, простая, как и я. И когда мне показали ее фотографию, я вообще разревелась», — сказала мать подозреваемого.

Женщина признается, что была бы готова все отдать, если бы можно было предотвратить трагедию.

«Прости меня, Эльвирочка, если я в чем-то виновата, что я не могу тебе ничем помочь, что не предотвратила это. Если бы могла, я бы сейчас все отдала. Все отдала бы, лишь бы такого не было», — сказала Очилова.

Подростка похоронили 14 июня. Против Очилова завели дело по статье об убийстве, сопряженном с разбоем.

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