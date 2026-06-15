Сестры рассказали брату, что маму зарезали: что известно о ЧП в Домодедово

Сестры рассказали брату, что маму зарезали: что известно о ЧП в Домодедово

В Подмосковье была убита глава информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарья Корышева. С многодетной матерью расправился ее муж, ранее судимый по наркостатьям. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

«Человек с искрящейся чистой душой»

38-летняя Дарья была убита 12 июня. О ее смерти на следующий день сообщили в пресс-службе медучреждения.

«12 июня 2026 года зверски убита Дарья Валерьевна Корышева — начальник информационно-справочного отдела Домодедовской больницы. Наша Даша. Прекрасный специалист, человек с искрящейся чистой душой. Многодетная мама. Замечательный друг. Красивая молодая женщина. Она была словно солнечный лучик и для коллег, и для пациентов. Всегда корректна, улыбчива. Всегда готова к решению задач любой сложности. Всегда готова помочь. Мягкая и сдержанная, добрая и искренняя», — сообщили в Домодедовской больнице.

В медучреждении девушка проработала пять лет, а до этого трудилась на смежной должности в одной из российских авиакомпаний.

В больнице отметили, что у девушки осталось трое несовершеннолетних детей. Известно, что все они девочки. Самой старшей из них 13 лет. Двум другим — 12 и 9 лет. При этом у молодой женщины уже есть взрослый сын.

Запойный алкоголик со стройки

Правоохранители в тот же день задержали 46-летнего мужа Дарьи Михаила Корышева. Ранее он неоднократно привлекался по статьям, связанным с наркотиками. Кроме того, он был судим за кражу.

Сын погибшей рассказал, что свидетелями убийства стали две его сводные сестры в возрасте 12 и 9 лет. Именно они сообщили брату о трагедии. Предположительно, мужчина нанес супруге несколько ударов ножом в грудь.

Молодой человек рассказал журналистам, что отчим не просто часто выпивал, а был запойным алкоголиком. Из-за проблем с законом мужчине бывало сложно найти работу, но в последние годы он трудился на стройке. Пасынок сетует, что отчим постоянно вел себя как представитель криминального мира.

«Он алкоголик прям был. Бандита строил из себя, чисто такой деревенский бандит», — рассказал сын погибшей.

Хотел сесть пьяным за руль

От соседей известно, что у мужчины есть любовница, к которой он собирался уйти и переводил ей все заработанные на стройке деньги. В семье в последнее время часто возникали ссоры, поэтому Дарья готовилась подавать на развод.

Причиной смертельного конфликта сын называет попытку отчима сесть пьяным за руль.

«Хотел просто кататься на [машине], он пьяным за руль сесть собирался», — поделился сын погибшей.

Сейчас супругу Дарьи предъявлено обвинение по статье об убийстве. Несмотря на признание вины, от дачи показаний он отказался. Суд заключил его под стражу.

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