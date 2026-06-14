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14 июня 2026 в 12:24

Обвиняемый в жестоком убийстве жены решил во всем признаться

Прокуратура: обвиняемый в убийстве жены в Домодедово признал вину

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Обвиняемый в убийстве своей супруги 46-летний житель Домодедово арестован и полностью признал свою вину, сообщила прокуратура Московской области в МАКСе. Несмотря на признание вины, от дачи показаний он отказался. Суд заключил его под стражу.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме и от дачи показаний отказался, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее житель Саратова признался в убийстве своей 22-летней жены, совершенном почти 16 лет назад. Расследование по факту исчезновения девушки было возбуждено еще в мае 2010 года. Впоследствии дело возобновили. Следствие было введено в заблуждение свидетелями, предоставившими обвиняемому ложное алиби.

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