Обвиняемый в жестоком убийстве жены решил во всем признаться

Обвиняемый в жестоком убийстве жены решил во всем признаться Прокуратура: обвиняемый в убийстве жены в Домодедово признал вину

Обвиняемый в убийстве своей супруги 46-летний житель Домодедово арестован и полностью признал свою вину, сообщила прокуратура Московской области в МАКСе. Несмотря на признание вины, от дачи показаний он отказался. Суд заключил его под стражу.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме и от дачи показаний отказался, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее житель Саратова признался в убийстве своей 22-летней жены, совершенном почти 16 лет назад. Расследование по факту исчезновения девушки было возбуждено еще в мае 2010 года. Впоследствии дело возобновили. Следствие было введено в заблуждение свидетелями, предоставившими обвиняемому ложное алиби.