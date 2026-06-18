Сборная Ганы вырвала победу у Панамы на ЧМ-2026 Сборная Ганы одержала победу над Панамой на ЧМ-2026 со счетом 1:0

Сборная Ганы с победы начала выступление на чемпионате мира по футболу 2026 года. В матче первого тура группового этапа команда обыграла Панаму со счетом 1:0.

Встреча прошла в Торонто. Основное время матча завершалось без забитых мячей, однако победителя удалось определить уже в компенсированное время. Единственный гол был забит на пятой добавленной минуте. Автором мяча стал Сэмюэл Иренки, который принес своей команде три очка.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что французский полузащитник «Баварии» Майкл Олисе на данный момент является лучшим футболистом мира, потому что он не только забивает голы, но и отдает множество результативных передач. По его мнению, игрок здорово проявил себя в матче против Сенегала на чемпионате мира — 2026.

До этого Губерниев призвал убрать португальского нападающего Криштиану Роналду из основного состава национальной сборной на ЧМ-2026. По мнению телеведущего, форвард превратился в обузу, в отличие от аргентинца Лионеля Месси, который до сих пор является системообразующим игроком.