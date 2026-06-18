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18 июня 2026 в 04:33

«Отвратительный шабаш»: в посольстве РФ высказались о выставке Eurosatory

Посольство РФ назвало показ ударов по России на выставке Eurosatory шабашем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Посольство России во Франции резко раскритиковало демонстрацию кадров предполагаемых ударов по российским объектам на украинском стенде выставки Eurosatory под Парижем, передает РИА Новости. Дипломаты назвали происходящее отвратительным шабашем и отражением нынешнего подхода французских властей к украинскому конфликту.

Тот отвратительный шабаш, который был устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты «Фламинго», отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту — безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России, — сказано в сообщении.

В российском диппредставительстве также напомнили о поставках Францией дальнобойных ракет Украине. По утверждению посольства, это вооружение использовалось для нанесения ударов по территории РФ.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует обратиться к оборонным компаниям Соединенных Штатов с инициативой о лицензировании производства ракет для Киева. По данным СМИ, выпуск может быть организован в Европе и на территории Украины.

Европа
Украина
выставки
ракеты
удары
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