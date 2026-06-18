«Отвратительный шабаш»: в посольстве РФ высказались о выставке Eurosatory Посольство РФ назвало показ ударов по России на выставке Eurosatory шабашем

Посольство России во Франции резко раскритиковало демонстрацию кадров предполагаемых ударов по российским объектам на украинском стенде выставки Eurosatory под Парижем, передает РИА Новости. Дипломаты назвали происходящее отвратительным шабашем и отражением нынешнего подхода французских властей к украинскому конфликту.

Тот отвратительный шабаш, который был устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты «Фламинго», отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту — безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России, — сказано в сообщении.

В российском диппредставительстве также напомнили о поставках Францией дальнобойных ракет Украине. По утверждению посольства, это вооружение использовалось для нанесения ударов по территории РФ.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует обратиться к оборонным компаниям Соединенных Штатов с инициативой о лицензировании производства ракет для Киева. По данным СМИ, выпуск может быть организован в Европе и на территории Украины.