Посольство России во Франции резко раскритиковало демонстрацию кадров предполагаемых ударов по российским объектам на украинском стенде выставки Eurosatory под Парижем, передает РИА Новости. Дипломаты назвали происходящее отвратительным шабашем и отражением нынешнего подхода французских властей к украинскому конфликту.
Тот отвратительный шабаш, который был устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты «Фламинго», отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту — безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России, — сказано в сообщении.
В российском диппредставительстве также напомнили о поставках Францией дальнобойных ракет Украине. По утверждению посольства, это вооружение использовалось для нанесения ударов по территории РФ.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует обратиться к оборонным компаниям Соединенных Штатов с инициативой о лицензировании производства ракет для Киева. По данным СМИ, выпуск может быть организован в Европе и на территории Украины.