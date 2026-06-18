Трамп обсуждает выпуск ракет для Киева за пределами США Трамп планирует обсудить лицензионное производство ракет для Киева

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к оборонным компаниям Соединенных Штатов с инициативой о лицензировании производства ракет, передает Bloomberg. По данным СМИ, выпуск может быть организован в Европе и на территории Украины.

Источники отмечают, что Украина нуждается в ракетах-перехватчиках для защиты от баллистических угроз. При этом США столкнулись с сокращением собственных запасов и необходимостью наращивания производства.

Вашингтон рассматривает такие меры как временное решение, отметили в источнике. При этом подчеркивается осторожный подход США к передаче технологий и производственных лицензий.

Ранее европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет Taurus, Storm Shadow и SCALP.

До этого сообщалось, что документ Национальной разведки США свидетельствует о хранении на Украине вирусов сибирской язвы, чумы, туляремии, лихорадки Эбола и других опасных патогенов. Отмечается, что они сосредоточены в одной из биолабораторий, финансируемых Вашингтоном.