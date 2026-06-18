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18 июня 2026 в 01:43

В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги по всей области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В городе Сумы на Украине произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на момент происшествия была объявлена на всей территории Сумской области.

Дополнительные подробности о характере взрыва и возможных последствиях пока не приводятся. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент отсутствует.

Ранее в Харькове на востоке Украины произошел взрыв. Воздушная тревога действовала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ.

Кроме того, антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке ДНР. По данным УФСБ России по региону, также были выявлены и ликвидированы украинские пункт управления и ретранслятор БПЛА.

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