В аэропорту Нижнекамска временно ограничили полеты

В аэропорту Бегишево в Нижнекамске введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что ограничения носят временный характер.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее в московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В то же время аэропорт Пензы имени В. Г. Белинского временно перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения на работу воздушной гавани вступили в силу 17 июня около 10:06 по московскому времени.

Также сообщалось, что аэропорт Геленджика перестал обслуживать авиарейсы. Временные ограничения начали действовать 17 июня в 10:00 мск. Кроме того, работу приостанавливал аэропорт Ярославля (Туношна). Это произошло сегодня около 05:28 мск.

До этого стало известно, что Международный аэропорт Жуковский (Раменское) спустя 11 часов вернулся к штатному режиму работы. По данным Росавиации, в настоящее время воздушная гавань осуществляет прием и отправку самолетов в обычном порядке.