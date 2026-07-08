В России могут признать участниками боевых действий одну категорию граждан

Саперов из негосударственных организаций, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, необходимо официально признать участниками боевых действий и наделить их соответствующим статусом, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. Парламентарий подчеркнул, что эти специалисты, работающие наравне с военными, на протяжении длительного времени участвуют в гуманитарном разминировании, но при этом остаются без положенной социальной поддержки государства.

Саперы — одна из самых подготовленных, отважных и мужественных категорий военных. Эти люди рискуют, выполняя ответственные задачи. Без них освобождение территорий невозможно. Саперы делают поля, дороги, леса безопасными. В зоне СВО к разминированию активно привлекают и специалистов из негосударственных организаций. Назрела необходимость в социальном обеспечении таких людей, поскольку у них нет статуса, дающего право на соцподдержку. КПРФ разработала дополнение в ФЗ «О ветеранах». Инициатива позволит получить статус ветерана боевых действий сотрудникам специализированных организаций, принимавшим участие в обследовании и очистке местности от взрывоопасных предметов, — пояснил Афонин.

Он добавил, что инициативу поддержали представители Национального центра гуманитарного разминирования. По его словам, там обратили внимание депутатов на этот правовой пробел.

Представители одной из негосударственных специализированных организаций — Национального центра гуманитарного разминирования — обратились за помощью в вопросе признания их сотрудников участниками боевых действий. Они обратили внимание на существующий правовой пробел и отсутствие для специалистов мер социальной защиты, — заключил Афонин.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе разминировали более 168 тыс. гектаров земли. По его словам, всего удалось зачистить 92 сельских и городских населенных пункта.