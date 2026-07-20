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20 июля 2026 в 13:31

Дрон со взрывчаткой прибило к турецкому побережью

На побережье Стамбула нашли фрагменты БПЛА со взрывчаткой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Фрагменты беспилотника со взрывчаткой обнаружили на побережье Черного моря в Стамбуле, пишет местная газета Hürriyet. Саперы уничтожили подозрительный объект.

Местные жители нашли дрон между пляжами в районах Арнавуткей и Орманлы и сообщили о нем властям. На элероне БПЛА можно было заметить надпись: «ЫЫ69633».

На место происшествия приехали подразделения командования береговой охраны Мраморного моря и проливов, а также водолазно-саперные отряды. Они установили, что найденный беспилотник был ударным дроном-камикадзе, который потерпел крушение. Специалисты уничтожили объект из-за найденной в БПЛА взрывчатки.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту. Злоумышленники планировали подорвать его при помощи финской взрывчатки. Силовики обнаружили микроавтобус, который изнутри покрыли веществом, напоминающим пластилин. Его также спрятали в аккумуляторе другого автомобиля. Всего у злоумышленников обнаружили тонну взрывчатки. Схожее вещество ранее нашли на месте покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева.

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