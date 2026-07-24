Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 15:26

В Госдуме ответили, какую меру поддержки получат саперы МЧС в зоне СВО

Депутат Панеш: поддержка саперов МЧС в зоне СВО гарантирует им денежную выплату

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Поддержка саперов МЧС в зоне СВО гарантирует им денежную выплату, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, теперь все сотрудники ведомства, выполняющие опасные задачи по разминированию, смогут рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь и компенсацию расходов на жилье.

Саперы МЧС и пожарные, которые рискуют жизнью, разминируя территории в зоне СВО, долгое время оставались за бортом системы соцзащиты. Военнослужащие спасательных формирований МЧС этот статус уже получили, а их коллеги из ГПС и другие работники ведомства, выполняющие те же задачи с теми же рисками, были лишены доступа к ежемесячной денежной выплате, компенсации расходов на жилье и другим мерам поддержки. Люди, выполняющие одинаково опасную работу, имели разный правовой статус. Законопроект устраняет этот пробел. Теперь все, кто занимается разминированием в зоне боевых действий, получат равные права и гарантии от государства, — пояснил Панеш.

Он отметил, что принятие закона распространит меры социальной поддержки примерно на 100 человек личного состава МЧС. По его словам, ЛДПР последовательно добивается, чтобы каждый, кто рискует жизнью ради спасения других и защиты страны, имел право на уважение и поддержку государства.

Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что саперов из негосударственных организаций, выполняющих задачи в зоне СВО, необходимо официально признать участниками боевых действий и наделить их соответствующим статусом. По словам парламентария, эти специалисты, работающие наравне с военными, на протяжении длительного времени участвуют в гуманитарном разминировании, но при этом остаются без положенной социальной поддержки государства.

Власть
инициативы
Россия
саперы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвала неочевидный признак энцефалита
Жителей столичного региона предупредили о погодных катаклизмах в августе
Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе
В Кирове рассказали о состоянии пострадавших после атаки ВСУ
Жителя Мурманской области осудили за кражи в нескольких компаниях
Тело россиянина сгнило в морге из-за не работавших холодильников
Глава ЦБ рассказала, каким должно быть смягчение денежно-кредитной политики
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Врач ответил, возможна ли аллергическая реакция на витамины
Симоньян объявила об открытии предзаказа своей новой книги
Спасатель объяснил, как правильно одеваться на прогулку в лес
Ребенку извлекли из живота осколок после атаки дрона в ЛНР
Долларовых миллионеров в России стало больше
В Думе спрогнозировали падение ключевой ставки к концу года
В Госдуме ответили, какую меру поддержки получат саперы МЧС в зоне СВО
Сборная России не смогла выйти в финал Кубка мира
Отдыхающие погубили выброшенного на берег дельфина в Анапе
Жителя Петербурга задержали за опасную перевозку ребенка на мопеде
Названо число эвакуированных из-за лесных пожаров во Франции
Набиуллина раскрыла последствия удорожания топлива
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.