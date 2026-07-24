В Госдуме ответили, какую меру поддержки получат саперы МЧС в зоне СВО

Поддержка саперов МЧС в зоне СВО гарантирует им денежную выплату, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, теперь все сотрудники ведомства, выполняющие опасные задачи по разминированию, смогут рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь и компенсацию расходов на жилье.

Саперы МЧС и пожарные, которые рискуют жизнью, разминируя территории в зоне СВО, долгое время оставались за бортом системы соцзащиты. Военнослужащие спасательных формирований МЧС этот статус уже получили, а их коллеги из ГПС и другие работники ведомства, выполняющие те же задачи с теми же рисками, были лишены доступа к ежемесячной денежной выплате, компенсации расходов на жилье и другим мерам поддержки. Люди, выполняющие одинаково опасную работу, имели разный правовой статус. Законопроект устраняет этот пробел. Теперь все, кто занимается разминированием в зоне боевых действий, получат равные права и гарантии от государства, — пояснил Панеш.

Он отметил, что принятие закона распространит меры социальной поддержки примерно на 100 человек личного состава МЧС. По его словам, ЛДПР последовательно добивается, чтобы каждый, кто рискует жизнью ради спасения других и защиты страны, имел право на уважение и поддержку государства.

Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что саперов из негосударственных организаций, выполняющих задачи в зоне СВО, необходимо официально признать участниками боевых действий и наделить их соответствующим статусом. По словам парламентария, эти специалисты, работающие наравне с военными, на протяжении длительного времени участвуют в гуманитарном разминировании, но при этом остаются без положенной социальной поддержки государства.