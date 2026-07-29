Стало известно, на сколько выросла средняя пенсия в России

Стало известно, на сколько выросла средняя пенсия в России Средняя пенсия в России выросла на 4450 рублей за два года

Средний размер пенсионного обеспечения в России за два года увеличился почти на 4,5 тыс. рублей, передает ТАСС. Расчеты основаны на данных Социального фонда России за май 2024 и май 2026 годов.

Согласно данным Соцфонда, в мае 2026 года средняя пенсия составила 25 399 рублей против 20 949 рублей в мае 2024 года. Таким образом, за два года средний размер пенсионных выплат вырос на 4 450 рублей.

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года преодолеть отметку в 40 тыс. рублей удалось лишь пенсионерам Чукотки и Ненецкого автономного округа. При этом общероссийский средний размер выплат для неработающих граждан составил порядка 25,8 тыс. рублей.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал: перенос пенсионных накоплений в сберегательные фонды принесет пользу гражданам, поскольку эти средства будут инвестироваться. Активное использование средств увеличит доходность, отметил он.

Кроме того, депутат Сергей Гаврилов заявил, что сразу несколько категорий граждан РФ получат прибавку к пенсии с 1 июня, в их числе те, кому в мае исполнилось 80 лет. По его словам, автоматическое удвоение фиксированной выплаты также ждет пенсионеров, которым впервые установили первую группу инвалидности.