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08 июля 2026 в 08:57

Мэр Нижнекамска раскрыл последствия атаки дронов ВСУ на город

В Нижнекамске при атаке украинских БПЛА пострадали люди

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Украинские беспилотники атаковали Нижнекамск в Республике Татарстан, заявил в своем Telegram-канале мэр города Радмир Беляев. По его словам, в результате ударов есть пострадавшие, у них диагностированы легкие травмы, также повреждено несколько предприятий.

В результате массированной атаки БПЛА на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. <...> Есть пострадавшие с травмами легкой степени, — отметил Беляев.

Он уточнил, что все экстренные и специальные службы работают на местах, последствия атаки оперативно устраняются. Мэр призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников. Режим «Беспилотная опасность» на данный момент отменен.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Тукаевском районе Татарстана. На место происшествия оперативно прибыла бригада медиков, которая оказала пострадавшим первую помощь.

До этого стало известно, что дежурные силы ПВО уничтожили более 400 украинских БПЛА в небе над Россией в ночь на 8 июля. Атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны, в том числе Белгородская, Брянская, Тульская области, Московский регион, Крым и Краснодарский край.

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