Подростки чуть не забили до смерти сверстника в российском лагере

Подростки чуть не забили до смерти сверстника в российском лагере СК начал проверку после избиения юноши подростками в лагере на Алтае

Следователи выясняют обстоятельства нападения подростков на сверстника в детском лагере в Турочакском районе Алтая, сообщает СК России на своем сайте. Об инциденте стало известно после публикаций в социальных сетях. По словам местных жителей, несовершеннолетнего избили, а администрация учреждения, предположительно, пыталась скрыть произошедшее.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Сотрудники лагеря, по имеющимся данным, не выявили инцидент своевременно и не разобрались в ситуации — в их действиях следователи усмотрели признаки халатности. В ситуацию лично вмешался председатель СК РФ Александр Бастрыкин, потребовавший доклада о ходе проверки и установленных на данный момент обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа подросток напал на двух детей на детской площадке. Мать пострадавшей девочки сообщила, что намерена обратиться в полицию. По ее словам, инцидент произошел днем 28 июня во дворе одного из домов на улице Ленина. На площадку пришли четверо подростков, один из которых напал на восьмилетнюю девочку.

Кроме того, сообщалось, что в Казахстане двое взрослых мужчин избили подростка после того, как он признался, что не знает казахского языка. Следователи департамента полиции Акмолинской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего и начали расследование инцидента.