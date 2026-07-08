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08 июля 2026 в 10:45

Подростки чуть не забили до смерти сверстника в российском лагере

СК начал проверку после избиения юноши подростками в лагере на Алтае

Фото: СК РФ
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Следователи выясняют обстоятельства нападения подростков на сверстника в детском лагере в Турочакском районе Алтая, сообщает СК России на своем сайте. Об инциденте стало известно после публикаций в социальных сетях. По словам местных жителей, несовершеннолетнего избили, а администрация учреждения, предположительно, пыталась скрыть произошедшее.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Сотрудники лагеря, по имеющимся данным, не выявили инцидент своевременно и не разобрались в ситуации — в их действиях следователи усмотрели признаки халатности. В ситуацию лично вмешался председатель СК РФ Александр Бастрыкин, потребовавший доклада о ходе проверки и установленных на данный момент обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа подросток напал на двух детей на детской площадке. Мать пострадавшей девочки сообщила, что намерена обратиться в полицию. По ее словам, инцидент произошел днем 28 июня во дворе одного из домов на улице Ленина. На площадку пришли четверо подростков, один из которых напал на восьмилетнюю девочку.

Кроме того, сообщалось, что в Казахстане двое взрослых мужчин избили подростка после того, как он признался, что не знает казахского языка. Следователи департамента полиции Акмолинской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего и начали расследование инцидента.

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