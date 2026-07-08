Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 10:58

Польше напомнили о предупреждениях России про риски поддержки Украины

Захарова: Польша проигнорировала предупреждения России по Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия неоднократно открыто предупреждала Польшу о последствиях поддержки Украины, однако Варшава проигнорировала эти сигналы и теперь пожинает плоды собственных решений, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, польские власти рассчитывали использовать Киев в своих интересах.

Обо всем этом мы их предупреждали. И не надо говорить, что этого не было. Было. Говорили — и говорили открыто, — сказала Захарова.

По ее словам, именно страны Запада, включая Польшу, осуществили масштабные поставки современных вооружений и технологических решений. Это в конечном счете позволило Киеву нарастить собственный вес и перейти от роли получателя помощи к позиции стороны, способной навязывать условия тем, кто еще недавно выступал в роли спонсоров и кураторов.

Ранее сообщалось, что руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов приезжал в Варшаву для урегулирования конфликта, возникшего после присвоения одному из подразделений ВСУ звания «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Чиновник встретился с министром-координатором польских спецслужб Томашем Семоняком.

Власть
МИД России
Мария Захарова
Польша
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре человека получили ранения при ударах ВСУ по кафе и авто в ЛНР
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.