Россия неоднократно открыто предупреждала Польшу о последствиях поддержки Украины, однако Варшава проигнорировала эти сигналы и теперь пожинает плоды собственных решений, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, польские власти рассчитывали использовать Киев в своих интересах.

Обо всем этом мы их предупреждали. И не надо говорить, что этого не было. Было. Говорили — и говорили открыто, — сказала Захарова.

По ее словам, именно страны Запада, включая Польшу, осуществили масштабные поставки современных вооружений и технологических решений. Это в конечном счете позволило Киеву нарастить собственный вес и перейти от роли получателя помощи к позиции стороны, способной навязывать условия тем, кто еще недавно выступал в роли спонсоров и кураторов.

Ранее сообщалось, что руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов приезжал в Варшаву для урегулирования конфликта, возникшего после присвоения одному из подразделений ВСУ звания «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Чиновник встретился с министром-координатором польских спецслужб Томашем Семоняком.