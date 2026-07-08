Петербуржцам пообещали потепление в ближайшее время

8 июля в Санкт-Петербурге начнется постепенное потепление, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на синоптика Александра Колесова. По его словам, воздух в ближайшие дни прогреется до +22 градусов.

В среду днем в Ленинградской области местами пройдут дожди, при этом в самом городе осадков может и не быть, отметил Колесов. В этот день до Санкт-Петербурга дойдет атмосферный фронт с юго-запада, который и принесет тепло. Несмотря на то что ночью ожидается дождь, температура воздуха продолжит повышаться, и уже в четверг, 9 июля, столбики термометра покажут +22 градуса.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что 11 и 12 июля на Москву обрушатся аномальные ливни, вызванные эффектом Фудзивары — слиянием двух циклонов в суперциклон. По прогнозам специалиста, количество осадков может достичь 80% месячной нормы, что составит до 67 литров воды на квадратный метр.