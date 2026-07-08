«Эффект Фудзивары»: синоптик поделился с москвичами неприятной новостью Синоптик Тишковец предупредил москвичей об аномальных ливнях в выходные

Аномальные ливни, вызванные эффектом Фудзивары — слиянием двух циклонов в суперциклон, обрушатся на Москву 11 и 12 июля, сообщил РИА Новости ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозам специалиста, количество осадков может достичь 80% месячной нормы, что составит до 67 литров воды на квадратный метр.

В предстоящие выходные эффект Фудзивары, который породит суперциклон, — на столицу обрушатся аномальные ливни — в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы, — сказал Тишковец.

Ранее главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода вернется в столицу в пятницу, 10 июля. По прогнозу синоптика, воздух прогреется до 27 градусов.

Кроме того, ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что с 6 по 12 июля в некоторых регионах России не исключается выпадение снега. Осадки прогнозируются в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. Синоптик добавила, что в Сибири на этой неделе ожидается похолодание.