Украинских военнослужащих с высшим образованием в Польше обучали финские инструкторы, сообщила в МАКСе пресс-служба Минобороны России со ссылкой на плененного военнослужащего 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Головко. По его словам, после двухмесячного курса за границей ему и еще около 60 мобилизованным выдали удостоверения младшего лейтенанта.

У кого был заграничный паспорт, нас отправили учиться на территорию Польши на два месяца. <...> Поляки предоставляли жилье и еду, а обучали нас финны. Финские инструктора, они представились, и у них флажок был финский, — сказал пленный.

Сотрудники территориального военкомата мобилизовали его принудительно и направили на базовую подготовку в Винницкой области. Затем его вместе с группой примерно из 60 человек, имевших дипломы о высшем образовании, перевели на Яворовский полигон во Львовской области, откуда впоследствии отправили на территорию Польши.

В итоге Головко оказался под Константиновкой в ДНР. Он подорвался на растяжке, самостоятельно наложил повязку, потерял сознание, а пришел в себя уже в окружении российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен профессионального футболиста Егора Азбукина, который до мобилизации выступал за клубы Первой лиги Украины, а также играл в венгерском чемпионате. По его словам, однажды он был близок к поездке на просмотр в московский ЦСКА.