Захарова рассказала, что могут обсудить участники саммита НАТО в Анкаре Захарова: участники саммита НАТО в Анкаре могут поднять тему действий Киева

Тема «киевскорежимного терроризма» наверняка будет обсуждаться на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, участники саммита могут затронуть этот вопрос во время двусторонних переговоров и встреч в закрытом формате.

Кулуарно, в ходе двусторонних встреч, мероприятий тет-а-тет, которыми изобилуют подобные встречи и большие мероприятия, они (участники саммита НАТО. — NEWS.ru), безусловно, будут поднимать тему расползающегося, я бы сказала, расползшегося уже по миру киевскорежимного терроризма, — сказала она.

Дипломат отметила, что не считает правильным называть такие действия украинским терроризмом. По ее словам, многие граждане Украины и этнические украинцы не имеют к этому отношения.

Ранее Захарова заявила, что участники саммита НАТО в Анкаре будут использовать президента Украины Владимира Зеленского в своих целях, как мячик для пинг-понга. Она отметила, что лидеры Блока разыграют украинского президента так, как им будет выгодно.