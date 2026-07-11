Почти 30 турецких чиновников были арестованы по делу о взятках

Почти 30 турецких чиновников были арестованы по делу о взятках Глава округа Анкары и 35 чиновников стали фигурантами дела о взятках

Правоохранительные органы Турции задержали 27 чиновников крупнейшего муниципалитета Анкары Чанкая в рамках масштабного расследования дела о коррупции, сообщает телеканал TRT Haber. Прокуратура турецкой столицы выдала официальные ордера на арест 36 подозреваемых, в их число вошел и действующий мэр столичного района — Хусейн Джан Гюнер.

Всем фигурантам предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, участии в нем, систематическом получении взяток и финансовых махинациях при проведении государственных тендеров. Силовики провели обыски как в самом здании администрации муниципалитета, так и в домах подозреваемых. Удалось изъять важные вещественные доказательства и улики, напрямую связанные с расследуемыми преступлениями.

Полиция ищет остальных фигурантов дела, тем пока удается укрываться от следствия. Телеканал отметил, что крупнейший муниципалитет Анкары сейчас находится под полным политическим контролем ведущей оппозиционной силы страны — Республиканской народной партии. До этого правоохранители уже штурмовали штаб-квартиру партии, представители объединения назвали действия силовиков спланированной атакой на оппозицию.

Ранее турецкая полиция задержала известного певца Кенана Догулу и его супругу, актрису Берен Саат, они стали фигурантам дела о наркотиках. Также среди задержанных в рамках наркорейдов оказались другие представители турецкого шоу-бизнеса: Керимджан Дурмаз, Бердан Мардини, Энис Арыкан и Озан Догулу.