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11 июля 2026 в 11:33

Почти 30 турецких чиновников были арестованы по делу о взятках

Глава округа Анкары и 35 чиновников стали фигурантами дела о взятках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Правоохранительные органы Турции задержали 27 чиновников крупнейшего муниципалитета Анкары Чанкая в рамках масштабного расследования дела о коррупции, сообщает телеканал TRT Haber. Прокуратура турецкой столицы выдала официальные ордера на арест 36 подозреваемых, в их число вошел и действующий мэр столичного района — Хусейн Джан Гюнер.

Всем фигурантам предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, участии в нем, систематическом получении взяток и финансовых махинациях при проведении государственных тендеров. Силовики провели обыски как в самом здании администрации муниципалитета, так и в домах подозреваемых. Удалось изъять важные вещественные доказательства и улики, напрямую связанные с расследуемыми преступлениями.

Полиция ищет остальных фигурантов дела, тем пока удается укрываться от следствия. Телеканал отметил, что крупнейший муниципалитет Анкары сейчас находится под полным политическим контролем ведущей оппозиционной силы страны — Республиканской народной партии. До этого правоохранители уже штурмовали штаб-квартиру партии, представители объединения назвали действия силовиков спланированной атакой на оппозицию.

Ранее турецкая полиция задержала известного певца Кенана Догулу и его супругу, актрису Берен Саат, они стали фигурантам дела о наркотиках. Также среди задержанных в рамках наркорейдов оказались другие представители турецкого шоу-бизнеса: Керимджан Дурмаз, Бердан Мардини, Энис Арыкан и Озан Догулу.

Мир
Турция
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Анкара
взятки
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