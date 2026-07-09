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09 июля 2026 в 09:33

«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах

Аналитик Брюстер: единство НАТО после нападок Трампа остается только на бумаге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Неоднозначное завершение саммита НАТО в Анкаре из-за заявлений президента США Дональда Трампа показало, что Альянс остается единым только на бумаге, но не в реальности, заявил аналитик канадского телеканала СВС Мюррей Брюстер. По его словам, саммит завершился без скандалов, но «ощущалось сдержанное раздражение».

Отсутствие конкретных планов по проведению следующего саммита [показывает], что другие лидеры [стран НАТО] устали от постоянных нападок [Трампа], поэтому, возможно, пришло время вернуться к графику встреч раз в несколько лет, — отметил Брюстер.

Он уточнил, что хозяин Белого дома в очередной раз раскритиковал союзников по Блоку за то, что они тратят мало средств на оборону Альянса, а также за отсутствие желания помогать США в конфликте с Ираном. В связи с этим активно обсуждается идея о том, чтобы отложить на неопределенное время проведение следующего саммита, резюмировал Брюстер.

Ранее сообщалось, что саммит НАТО в 2027 году может не состояться. По информации источников, предварительно саммит должна принять Албания, но эта страна остается одним из членов Альянса с самыми низкими расходами на оборону. Кроме того, взаимодействие с Трампом в рамках столь крупных мероприятий становится все более сложной задачей.

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