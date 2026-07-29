Налет на Рязань, гибель женщины в Таганроге: как ВСУ атакуют РФ 29 июля

Налет на Рязань, гибель женщины в Таганроге: как ВСУ атакуют РФ 29 июля

Ночью над территорией России сбили почти 300 украинских беспилотников. В Рязани в результате налета госпитализировали шесть мирных жителей, также были эвакуированы сотрудники логистического центра Wildberries. В Таганроге жертвой ракетного удара ВСУ стала женщина. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 29 июля, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Массированная атака была отражена в период с 20:00 28 июля до 08:00 29 июля.

Вражеские дроны нейтрализовали над 12 регионами России, включая Белгородскую и Ростовскую области, Татарстан, а также Крым. Кроме того, часть летательных аппаратов перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ВСУ атаковали Рязань

Около пяти часов утра 29 июля МЧС объявило о воздушной опасности в Рязанской области. Как сообщил позднее губернатор региона Павел Малков, после атаки беспилотников госпитализировали шесть человек. По его словам, угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают им необходимую помощь.

«В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях», — отметил он.

МЧС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На фоне атаки беспилотников пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила об эвакуации сотрудников логистического объекта в Рязани. Это решение было принято в соответствии с требованиями безопасности.

В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Как ВСУ атаковали Ростовскую область

Около 60 беспилотников и ракеты Вооруженных сил Украины были уничтожены над Ростовской областью минувшей ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Массированной воздушной атаке подверглись Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и несколько районов региона.

Обломки сбитых БПЛА обнаружили на территории промышленных организаций и морского порта в Таганроге, подчеркнул Слюсарь. По его словам, в результате падения обломков ракеты на жилой дом в Таганроге погибла женщина, еще один человек получил травмы.

Жильцов многоквартирного дома, на который упали фрагменты ракеты, эвакуировали, рассказал губернатор. Для них развернули пункт временного размещения.

Глава Таганрога Светлана Камбулова уточнила, что в результате массированной воздушной атаки были повреждены жилые дома и коммерческие предприятия. По ее словам, в районе завода имени Г. М. Бериева проводилась эвакуация жителей. Местные власти приняли меры для обеспечения работы саперов.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

Вооруженные силы Украины 91 раз атаковали Белгород и еще 15 муниципалитетов Белгородской области за сутки. Противник четыре раза применил авиацию, РСЗО и артиллерию, один раз было сброшено взрывное устройство с БПЛА, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. В результате атак погибли четыре мирных жителя, 46 пострадали.

По словам Шуваева, семь раненых находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки над Белгородской областью были сбиты и подавлены 128 беспилотников, добавил он.

«Произведены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам», — говорится в сообщении.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным оперативного штаба, среди пострадавших при атаке беспилотника на Белгород есть 15-летний подросток, получивший осколочные ранения плеча и предплечья. Его доставили в детскую областную клиническую больницу.

В Белгородском округе в районе поселка Октябрьский украинский FPV-дрон нанес точечный удар по грузовому автомобилю. Водитель транспортного средства скончался на месте до прибытия медиков, сообщили в оперштабе.

Кроме того, число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино Белгородской области выросло до 21. Из них госпитализировали 15 человек, шестеро находятся в тяжелом состоянии, добавили в оперштабе.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения.

Кто еще погиб и пострадал в результате атак ВСУ на российские регионы

Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Крым, заявил глава региона Сергей Аксенов. Он уточнил, что еще пятеро мирных жителей получили ранения, их госпитализировали.

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в поселке Коммунар Беловского района Курской области, заявил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, мужчину доставили в областную больницу.

«В результате атаки дрона на автомобиль в поселке Коммунар Беловского района ранен 52-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи», — отметил губернатор.

В период с 09:00 28 июля до 09:00 29 июля силы ПВО сбили 109 дронов различного типа над Курской областью, заявил Хинштейн. ВСУ 106 раз применили артиллерию по отселенным районам. БПЛА 10 раз атаковали регион с помощью взрывных устройств, сказал он.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинский беспилотник ударил по аварийной машине горловского филиала «Вода Донбасса» в ДНР, в результате чего пострадал водитель, сообщила пресс-служба предприятия.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как украинские спецслужбы вербовали подростков через сервис знакомств в Telegram

Следственный комитет России объединил 15 дел о терактах в Санкт-Петербурге. Диверсии совершили подростки, завербованные украинскими спецслужбами в сервисе «Дайвинчик/Leo», заявила представитель ведомства Светлана Петренко.

«В одно производство соединено 15 уголовных дел, возбужденных в период с мая 2025 по май 2026 года по фактам совершения несовершеннолетними <...> терактов путем поджогов автотранспорта, административных зданий и топливораздаточных колонок», — отметила она.

В ФСБ России сообщили, что 11 завербованных молодых людей дали признательные показания. Задержанные признались в совершении преступлений, включая поджоги автозаправочных станций. Они пояснили, что действовали под контролем анонимных кураторов. Всем задержанным были предъявлены обвинения.

По данным спецслужбы, после знакомства с девушками в чат-боте молодые люди передавали геолокацию предполагаемых мест встреч и переходили к общению в других мессенджерах. Затем в переписке появлялись видеосообщения с людьми в форме, которые обещали нанести удары по переданным подростками координатам. После этого к схеме обмана подключались мнимые сотрудники российских правоохранительных органов, которые угрожали посадить в тюрьму родителей, если молодые люди не будут выполнять их задания.

В Центре общественных связей ФСБ рассказали об одном подобном случае, который произошел с москвичом. Житель столицы признался, что в сервисе «Дайвинчик/Leo» с ним стали вести переписку якобы сотрудники правоохранительных органов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Связались со мной в Telegram МВД, ФСБ и так далее. Сказали, что я подозреваюсь в <...> террористическом акте и сяду за госизмену. <...> Мне надо было взять канистру, бензин, поджечь заправку. Якобы она проукраинская», — отметил задержанный.

Как спецназ ФСБ ликвидировал украинских диверсантов в Константиновке

На окраинах Константиновки сотрудники ФСБ из антитеррористического подразделения спецназа «Горыныч» уничтожили пять групп украинских диверсантов, сообщил штаб обороны ДНР. Силовики обнаружили противника, укрывавшегося в частных домах, и нанесли по нему удары с помощью самолетных дронов.

«Антитеррористическое подразделение специального назначения „Горыныч“ регионального управления ФСБ России ведет охоту на украинских диверсантов на окраинах Константиновки. Бойцы ФСБ выявили пять вражеских диверсионных групп, укрывшихся в домах, и нанесли по ним удар с помощью самолетных дронов», — говорится в сообщении.

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