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08 июля 2026 в 13:12

На Западе обеспокоены возможным срывом следующего саммита НАТО

Bloomberg: саммит НАТО в 2027 году может не состояться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Саммит НАТО в 2027 году может не состояться, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, предварительно саммит должна принять Албания, но эта страна остается одним из членов Альянса с самыми низкими расходами на оборону.

Саммит пройдет в Албании. Вопрос о том, состоится ли он в следующем году или годом позже, сейчас обсуждается, — уточнил глава военного комитета блока, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его мнению, взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом в рамках столь крупных мероприятий становится все более сложной задачей. Все это дает основания для пропуска саммита в следующем году, резюмировал Драгоне.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает закрепления статуса России как долгосрочной угрозы по итогам саммита в Анкаре. По словам политика, за последнее время по всему блоку значительно выросли оборонные расходы и инвестиции в военную промышленность.

До этого стало известно, что союзники США по НАТО снизили ожидания от саммита в Анкаре после критических заявлений Трампа. Европейские партнеры рассчитывали на деловой настрой американского лидера, однако он сразу же перешел в наступление.

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