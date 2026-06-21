Курорт зятя Трампа стал причиной «революции фламинго» в Албании

В Албании уже более трех недель продолжаются массовые протесты против строительства элитного курорта стоимостью более $4 млрд (288 млрд рублей) на юге страны, передает The New York Times. Проект связан с Джаредом Кушнером — зятем президента США Дональда Трампа, а также инвесторами из стран Персидского залива.

Поводом для возмущения жителей стало видео, на котором охранники силой оттаскивают участника акции, выступавшего против установки ограждения с колючей проволокой на пляже рядом с деревней Звернец. После общественного резонанса компания Sazan Real Estate Development, связанная с зятем Трампа, заявила, что сотрудники были наняты подрядчиком, а их действия не соответствовали внутренним стандартам. В итоге власти отозвали лицензии у двух охранных предприятий, уволили главу местной полиции и распорядились убрать забор.

Однако протесты не прекратились и вышли за пределы региона. Движение получило название «революция фламинго» из-за большого числа птиц, обитающих в районе будущей застройки. Участники акций регулярно выходят с баннерами «Албания не продается».

На одной из последних демонстраций в Тиране собрались несколько тысяч человек. Активисты утверждают, что выступают не против семьи Трампа, а против произвола властей. По их мнению, корыстные политики раздают госконтракты своим друзьям из бизнеса и игнорируют проблемы населения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рискует поссориться с Трампом из-за проекта балканского газопровода Southern Interconnection. Брюссель якобы препятствует передаче контракта компании, связанной с окружением американского лидера.