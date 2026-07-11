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11 июля 2026 в 16:16

Продавца земли для курорта зятя Трампа заподозрили в подделке документов

Продавец земли в Албании для курорта зятя Трампа подозревается в отмывании денег

Джаред Кушнер Джаред Кушнер Фото: Chris Kleponis /Global Look Press
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Продавца участка земли в Албании, предназначенного для строительства курортного комплекса, связанного с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, заподозрили в подделке документов и отмывании денег, передает Reuters. Прокуратура заморозила средства от сделки на сумму около €110 млн (около 9,6 млрд рублей) на счету нотариуса.

В отношении господина Артура Шеху выдвигаются абсолютно ложные обвинения. Он не имеет никакого отношения к наркотрафику и не подделывал документы на собственность, — заявил адвокат бизнесмена Куйтим Какрани.

По данным албанского агентства по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, Шеху и его сообщники могли использовать фальшивые бумаги для подтверждения права собственности на землю. Следствие считает, что таким образом они легализовывали доходы от контрабанды наркотиков. Сам бизнесмен, проживающий в Майами, отвергает все претензии. Его защитник отметил, что семья его клиента владела этими землями еще со времен Османской империи.

Ранее на юге Албании начались массовые акции протеста против строительства элитного курорта Кушнера, которые получили название «революция фламинго» в честь птиц, обитающих в зоне будущей застройки. Толчком для демонстраций стало видео с охранниками, которые грубо задерживали противников установки забора с колючей проволокой на пляже у деревни Звернец.

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