23 апреля 2026 в 17:35

ЕС пошел на открытый конфликт с Трампом из-за газопровода

The Guardian: Евросоюз идет на конфликт с Трампом из-за газопровода на Балканах

Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Евросоюз рискует поссориться с президентом США Дональдом Трампом из-за проекта балканского газопровода Southern Interconnection. Как следует из документов, с которыми ознакомилась газета The Guardian, Брюссель пытается затормозить передачу контракта компании, связанной с окружением американского лидера.

Брюссель конфликтовал с Трампом по вопросам торговли, Украины и военных расходов, но вмешательство в проект трубопровода Southern Interconnection, по всей видимости, знаменует собой первый случай, когда он бросил вызов коммерческому проекту, осуществляемому лицами, близкими к президенту, — говорится в материале.

Речь идет о строительстве трубопровода через Боснию и Герцеговину, который должен соединить страну с терминалом СПГ в Хорватии и обеспечить поставки американского газа. По данным источников, власти в Сараево под давлением со стороны США ускоренно одобрили передачу проекта малоизвестной компании AAFS Infrastructure and Energy, зарегистрированной лишь в конце прошлого года.

Компанию возглавляют люди, тесно связанные с Трампом, включая юриста Джесси Бинналла. Несмотря на отсутствие заметного опыта, организация заявила о планах вложить миллиарды в инфраструктуру. При этом парламент Боснии принял закон, позволяющий заключить контракт без тендера.

В ответ Брюссель направил предупреждение боснийским властям. В письме говорится, что в рамках энергетического соглашения между Боснией и Брюсселем «крайне важно, чтобы проекты законов были тщательно скоординированы» с ЕС. Кроме того, как пишет издание, такие решения могут подорвать перспективы вступления страны в Евросоюз.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Европа может перестать существовать, если не наведет порядок в энергетической и миграционной политике. Американский лидер подчеркнул, что еще до прихода в политику считал Европу «бумажным тигром».

