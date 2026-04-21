«Больше не будет Европы»: Трамп сделал мрачный прогноз по ЕС Трамп назвал Европу бумажным тигром и предрек ей конец

Европа может перестать существовать, если не наведет порядок в энергетической и миграционной политике, заявил в интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп. Американский лидер подчеркнул, что еще до прихода в политику считал Европу «бумажным тигром».

Еще до того, как я занялся политикой, я всегда говорил, что Европа — это бумажный тигр. Европа должна привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции. Они должны привести себя в порядок, иначе у них больше не будет Европы, — высказался глава Белого дома.

Трамп заявил, что ему не нужна помощь союзников по НАТО. Глава Белого дома отклонил предложение НАТО о помощи в Ормузском проливе, назвав Альянс «бумажным тигром» из-за его бесполезности в критический момент. Президент подчеркнул, что ситуация уже урегулирована, и посоветовал союзникам держаться подальше, если они планируют просто «загружать свои корабли нефтью».

До этого стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сомневается в выходе США из Североатлантического альянса. При этом он не стал отрицать, что американский президент разочарован действиями некоторых членов Альянса.