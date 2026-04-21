21 апреля 2026 в 16:38

«Больше не будет Европы»: Трамп сделал мрачный прогноз по ЕС

Трамп назвал Европу бумажным тигром и предрек ей конец

Европа может перестать существовать, если не наведет порядок в энергетической и миграционной политике, заявил в интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп. Американский лидер подчеркнул, что еще до прихода в политику считал Европу «бумажным тигром».

Еще до того, как я занялся политикой, я всегда говорил, что Европа — это бумажный тигр. Европа должна привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции. Они должны привести себя в порядок, иначе у них больше не будет Европы, — высказался глава Белого дома.

Трамп заявил, что ему не нужна помощь союзников по НАТО. Глава Белого дома отклонил предложение НАТО о помощи в Ормузском проливе, назвав Альянс «бумажным тигром» из-за его бесполезности в критический момент. Президент подчеркнул, что ситуация уже урегулирована, и посоветовал союзникам держаться подальше, если они планируют просто «загружать свои корабли нефтью».

До этого стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сомневается в выходе США из Североатлантического альянса. При этом он не стал отрицать, что американский президент разочарован действиями некоторых членов Альянса.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

