21 апреля 2026 в 16:20

«Нам не нужны»: Трамп отверг помощь союзников по НАТО

Трамп заявил, что ему не нужна помощь союзников по НАТО

Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу CNBC, что ему не нужна помощь союзников по НАТО. Он добавил, что именно Альянсу нужна поддержка Вашингтона, так как Блок является «бумажным тигром».

Они нам не нужны. Они нам в действительности никогда не понадобятся, — сказал Трамп.

До этого Трамп отклонил предложение НАТО о помощи в Ормузском проливе, назвав Альянс «бумажным тигром» из-за его бесполезности в критический момент. Президент подчеркнул, что ситуация уже урегулирована, и посоветовал союзникам держаться подальше, если они планируют просто «загружать свои корабли нефтью».

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сомневается в выходе США из Североатлантического альянса. При этом он не стал отрицать, что американский президент разочарован действиями некоторых членов Альянса. Рютте также добавил, что в текущей обстановке миру необходима более сильная Европа в составе укрепленного НАТО. В качестве положительного примера для других союзников он привел Германию.

