ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 14:17

Политолог объяснил, как вступление Норвегии в ЕС повлияет на отношения с РФ

Политолог Светов: Норвегия и без вступления в ЕС не намерена дружить с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вступление Норвегии в Евросоюз кардинально не изменит отношений между Осло и Москвой, поскольку сотрудничество и так находится на крайне низком уровне, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел европейского государства Эспена Барта Эйде, который допустил пересмотр взаимодействия с ЕС на фоне перемен в нынешнем «безумном мире». По словам Светова, Норвегия забыла о сотрудничестве с РФ в годы Второй мировой войны и сейчас является верным членом НАТО, защищающим северный фланг.

Взаимоотношения Осло и Москвы, к сожалению, находятся на крайне низком уровне. Норвегия совершенно забыла, что у нас было сотрудничество в годы Второй мировой войны. Мы были союзниками, помогали освобождению страны. Все это забыто. Так что, даже если страна вступит в ЕС, для нас кардинально ничего не изменится. Норвегия — верный член НАТО. Она гордо говорит, что защищает северный фланг. С моей точки зрения, в организации подрыва «Северных потоков» норвежцы участвовали в качестве консультантов или кого-то еще. Именно у этой страны есть большой опыт проведения диверсионных операций в холодных морях, — сказал Светов.

По его мнению, внутри Европы прямо сейчас крепнет тренд на сплочение под влиянием противоречий между США и НАТО и норвежские власти видят в интеграции возможность влиться в единый антироссийский строй. Он отметил, что многие небольшие государства, в отличие от Германии или Франции, смотрят на Евросоюз прежде всего как на источник финансовых преференций, а не как на рынок для сбыта товаров.

В Европе все больше нарастает тенденция на объединение под влиянием неких конфликтов между НАТО и США. Европейский союз провозгласил идею, что к 2030 году все государства континента, может быть, кроме Белоруссии, хотя они и на это надеются, станут членами ЕС. Тогда будет сплоченная единая Европа, противостоящая России. Видимо, в Норвегии тоже эту тему рассматривают в данном ключе: как влиться в общий строй всех этих государств. Возможно, просчитывают какие-то варианты. Для Германии, Италии, Франции Европейский союз является рынком сбыта продукции. Многие другие небольшие государства смотрят на Евросоюз как на дойную корову. Они мечтают, что вступят туда и будут от ЕС получать преференции. А думают ли они, что сами будут вносить туда? Это большой вопрос, — заключил Светов.

Ранее в российском посольстве в Осло сообщили, что Норвегия планирует разместить ударные вооружения на севере страны и нацелить их на Кольский полуостров. В частности, речь идет о южнокорейских РСЗО дальностью до 500 км.

Европа
Норвегия
НАТО
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Захарова провела параллель между Зеленским и Гитлером
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.