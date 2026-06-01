Политолог объяснил, как вступление Норвегии в ЕС повлияет на отношения с РФ Политолог Светов: Норвегия и без вступления в ЕС не намерена дружить с Россией

Вступление Норвегии в Евросоюз кардинально не изменит отношений между Осло и Москвой, поскольку сотрудничество и так находится на крайне низком уровне, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел европейского государства Эспена Барта Эйде, который допустил пересмотр взаимодействия с ЕС на фоне перемен в нынешнем «безумном мире». По словам Светова, Норвегия забыла о сотрудничестве с РФ в годы Второй мировой войны и сейчас является верным членом НАТО, защищающим северный фланг.

Взаимоотношения Осло и Москвы, к сожалению, находятся на крайне низком уровне. Норвегия совершенно забыла, что у нас было сотрудничество в годы Второй мировой войны. Мы были союзниками, помогали освобождению страны. Все это забыто. Так что, даже если страна вступит в ЕС, для нас кардинально ничего не изменится. Норвегия — верный член НАТО. Она гордо говорит, что защищает северный фланг. С моей точки зрения, в организации подрыва «Северных потоков» норвежцы участвовали в качестве консультантов или кого-то еще. Именно у этой страны есть большой опыт проведения диверсионных операций в холодных морях, — сказал Светов.

По его мнению, внутри Европы прямо сейчас крепнет тренд на сплочение под влиянием противоречий между США и НАТО и норвежские власти видят в интеграции возможность влиться в единый антироссийский строй. Он отметил, что многие небольшие государства, в отличие от Германии или Франции, смотрят на Евросоюз прежде всего как на источник финансовых преференций, а не как на рынок для сбыта товаров.

В Европе все больше нарастает тенденция на объединение под влиянием неких конфликтов между НАТО и США. Европейский союз провозгласил идею, что к 2030 году все государства континента, может быть, кроме Белоруссии, хотя они и на это надеются, станут членами ЕС. Тогда будет сплоченная единая Европа, противостоящая России. Видимо, в Норвегии тоже эту тему рассматривают в данном ключе: как влиться в общий строй всех этих государств. Возможно, просчитывают какие-то варианты. Для Германии, Италии, Франции Европейский союз является рынком сбыта продукции. Многие другие небольшие государства смотрят на Евросоюз как на дойную корову. Они мечтают, что вступят туда и будут от ЕС получать преференции. А думают ли они, что сами будут вносить туда? Это большой вопрос, — заключил Светов.

Ранее в российском посольстве в Осло сообщили, что Норвегия планирует разместить ударные вооружения на севере страны и нацелить их на Кольский полуостров. В частности, речь идет о южнокорейских РСЗО дальностью до 500 км.