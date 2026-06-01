01 июня 2026 в 13:26

«Игра с огнем»: Лихачев сделал грозное предупреждение Европе из-за ЗАЭС

Радиация не знает границ, а европейские лидеры своим равнодушием к атакам на Запорожскую АЭС подвергают риску собственные народы, заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью Первому каналу. Он указал, что беспечность Брюсселя в ответ на удары Киева по станции граничит с опасной игрой.

Вот эта вся история, связанная с радиацией, не признает никаких государственных границ, радиации совершенно все равно, чьи портреты у них стоят в кабинетах. Поэтому, играя с этим огнем и позволяя накалять страсти вокруг Запорожской АЭС, очевидно, руководители европейских стран ставят под прямую угрозу свои народы, свои города, свои территории, — сказал он.

Ранее директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что шестой блок станции мог оказаться полностью утерян из-за атаки украинского дрона. Мощность заряда БПЛА была достаточной для пробития стены машинного зала толщиной 50 сантиметров, подчеркнул он.

Кроме того, директор станции сообщил, что радиационного выброса из-за удара украинского дрона не произошло и не могло произойти. Вместе с тем он отметил, что эта атака стала первой преднамеренной и осознанной со стороны Украины.

