ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 13:55

«Одна из величайших»: чемпионка мира о спортивном наследии Исинбаевой

Богословская назвала Исинбаеву одной из величайших спортсменок в мире

Ольга Богословская Ольга Богословская Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева является одной из величайших спортсменок в мире, заявила NEWS.ru чемпионка мира 1993 года в эстафете, комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская. Она напомнила, что легкоатлетка отличалась своей волей к победе.

Исинбаева — одна из величайших спортсменок, которая долгое время прославляла нашу страну. Вспоминаю чемпионат мира 2013 года в Москве, тогда Елена была максимально не готова. Были травмы, рождение ребенка, чего только не было. Она все равно пришла и сказала: «Пусть лучше я порвусь на глазах у своих болельщиков, но они будут знать, что я сделала для победы все». Она тогда стала первой. На мой взгляд, это самые показательные факторы, которые характеризуют ее как спортсменку и ее отношение к зрителям, — рассказала Богословская.

Ранее сообщалось, что Исинбаевой может грозить блокировка банковских счетов из-за долга перед ФНС в размере 705 тыс. рублей. Известно, что причиной стала несвоевременная оплата налогов. С 2022 года Исинбаева живет на острове Тенерифе.

Спорт
легкая атлетика
Елена Исинбаева
чемпионат мира
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.