«Одна из величайших»: чемпионка мира о спортивном наследии Исинбаевой Богословская назвала Исинбаеву одной из величайших спортсменок в мире

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева является одной из величайших спортсменок в мире, заявила NEWS.ru чемпионка мира 1993 года в эстафете, комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская. Она напомнила, что легкоатлетка отличалась своей волей к победе.

Исинбаева — одна из величайших спортсменок, которая долгое время прославляла нашу страну. Вспоминаю чемпионат мира 2013 года в Москве, тогда Елена была максимально не готова. Были травмы, рождение ребенка, чего только не было. Она все равно пришла и сказала: «Пусть лучше я порвусь на глазах у своих болельщиков, но они будут знать, что я сделала для победы все». Она тогда стала первой. На мой взгляд, это самые показательные факторы, которые характеризуют ее как спортсменку и ее отношение к зрителям, — рассказала Богословская.

Ранее сообщалось, что Исинбаевой может грозить блокировка банковских счетов из-за долга перед ФНС в размере 705 тыс. рублей. Известно, что причиной стала несвоевременная оплата налогов. С 2022 года Исинбаева живет на острове Тенерифе.