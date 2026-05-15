Легкоатлет Никитин раскрыл уровень интереса к бегу в России

Легкоатлет Никитин заявил, что в России растет интерес к любительскому бегу

С каждым годом в России растет интерес к любительскому бегу, заявил российский легкоатлет Владимир Никитин. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он отметил, что даже во время утренней пробежки в раннее время встретил порядка 10 спортсменов-любителей.

С точки зрения любительского бега интерес с каждым годом растет. Я сегодня в 7:30 вышел на пробежку, пробежал 15 км, и в такую рань мне встретились 10 спортсменов-любителей. Бег развивается и популяризируется, — сказал Никитин.

Ранее легкоатлет заявил, что самым главным при подготовке к марафону является терпение и отношение ко всему с холодной головой. Никитин отметил, что в спорте не всегда получается так, как того хочется. По его словам, всегда есть какие-то нюансы.

До этого руководитель Федерации триатлона РФ и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу сообщила, что среди ее главных планов на этот год — стать матерью. По ее словам, ей хочется быстро вернуть форму после рождения ребенка. Она добавила, что бегает и выполняет другие физические нагрузки под контролем врачей.