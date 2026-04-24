24 апреля 2026 в 18:31

«Родить»: младшая дочь Шойгу о планах на 2026 год

Ксения Шойгу подтвердила, что ждет ребенка

Ксения Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу заявила ТАСС о планах родить в 2026 году. Она добавила, что продолжает тренироваться, несмотря на пятый месяц беременности.

У меня есть планы на этот год — родить. <...> Я горжусь тем, что на пятом месяце беременности могу тренироваться, плавать, ездить на велотренажере. На велосипеде уже не очень можно, так как есть большая вероятность упасть. Не очень хотелось бы. Ну и бегу — до работы бегаю, — сказала она.

По словам Ксении Шойгу, она хотела бы быстро восстановиться после родов. Она также отметила, что занимается спортом, в том числе бегом, под присмотром медиков.

До этого сообщалось, что Ксения Шойгу стала главой Фонда развития Инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Уточнялось, что организация работает над созданием Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов.

Также Шойгу заявила, что главной целью «Лиги героев» на 2026 год является создание онлайн-платформы по массовому спорту. Она уточнила, что в данном направлении работа ведется уже три года, проект требует большого согласования с федеральными органами власти, в том числе с Минцифры, Министерством спорта.

