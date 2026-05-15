Беременная Ксения Шойгу поделилась ближайшими спортивными планами

Руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу заявила корреспонденту NEWS.ru, что ее ближайшей личной спортивной целью станет забег за 10 километров, но только в случае одобрения со стороны медиков. На пресс-завтраке, посвященном мероприятию «ЗаБегу.РФ»/One Run!, она напомнила, что в настоящий момент находится в положении. Тем не менее, Шойгу призналась, что продолжает тренировки, и пообещала в скором времени выйти на старт.

Я на шестом месяце беременности, поэтому я попробую добиться разрешения врачей пробежать десятку. Но искренне буду за всех болеть, тренировки не оставляю. Очень скоро вернусь на старт, — сказала она.

Ранее Шойгу сообщила, что среди ее главных планов на этот год — стать матерью. По ее словам, ей хочется быстро вернуть форму после рождения ребенка. Она добавила, что бегает и выполняет другие физические нагрузки под контролем врачей.

До этого сообщалось, что Ксения Шойгу стала главой Фонда развития Инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Уточнялось, что организация работает над созданием Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов.