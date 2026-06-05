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05 июня 2026 в 09:00

Мальцев оценил развитие мужского синхронного плавания в России

Мальцев положительно оценил развитие мужского синхронного плавания в России

Александр Мальцев Александр Мальцев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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С каждым годом в мужском синхронном плавании растет конкуренция и количество занимающихся, заявил NEWS.ru семикратный чемпион мира Александр Мальцев. Он отметил, что родители с удовольствием приводят своих детей в этот вид спорта.

Мужское синхронное плавание в России развивается хорошо. У нас с каждым годом растет количество мальчиков по всей стране. Очень высокая конкуренция, особенно на детском уровне. Родители с удовольствием приводят детей, и уровень действительно высокий, достойная конкуренция, — сказал Мальцев.

Ранее спортсмен заявил, что решил взять паузу в карьере после успешного выступления на чемпионате мира по синхронному плаванию в Сингапуре. Сейчас он сосредоточился на работе тренером. Мальцев отметил, что турнир в Сингапуре был сложным и эмоциональным.

До этого Мальцев заявил, что любой спортсмен хочет выступать под своим флагом и слышать гимн страны, стоя на высшей ступени пьедестала. Так он прокомментировал новость о возвращении национальной символики российским атлетам в водных видах спорта. Мальцев отметил, что это очень важное и радостное событие для всех спортсменов.

Спорт
синхронное плавание
Россия
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