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05 июня 2026 в 09:07

Переезд с Крайнего Севера обернулся для россиянина уголовным делом

На Сахалине мужчину судят за получение северной пенсии на 5 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Жителя Южно-Курильска будут судить по обвинению в мошенничестве при получении пенсионных выплат на сумму свыше 4,9 млн рублей, сообщили в прокуратуре Сахалинской области. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

По версии следствия, 59-летний мужчина в 2018 году при оформлении пенсии за выслугу лет указал местом жительства Южно-Курильский район, который относится к районам Крайнего Севера. Благодаря этому к его пенсионным выплатам применялся повышающий коэффициент. Следователи считают, что после оформления пенсии обвиняемый не планировал оставаться на Курилах и вскоре переехал в другой регион, где такой районный коэффициент уже не действует.

Его стаж службы в районах Крайнего Севера составлял менее 15 лет, поэтому при переезде он утратил право на получение пенсии с применением коэффициента. В результате с 2018 по 2025 год им были незаконно получены более 4,9 млн рублей, — сообщили в прокуратуре.

Ранее адвокат Диана Мангутова напомнила, что самая опасная ошибка при оформлении кредита — указание недостоверных сведений ради одобрения. По ее словам, завышение дохода в анкете и предоставление поддельной справки 2-НДФЛ — это мошенничество в сфере кредитования.

Регионы
Южно-Курильск
мошенничество
прокуратура
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