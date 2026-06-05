ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 09:07

Престарелые жертвы «схемы Долиной» угрожают ножами новым жильцам

Пара пенсионеров заперлась в проданной квартире и стала угрожать новым жильцам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пара пенсионеров забаррикадировалась в собственной бывшей квартире после ее продажи и стала угрожать новым владельцам, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, экс-собственники уже год не пускают молодую семью в купленное жилье, используя ножи и физическую силу.

Как уточнил канал, Ольга и ее муж приобрели двухкомнатную квартиру у 71-летней Амины за 17 млн рублей. Сделка вызвала у покупателей повышенную настороженность из-за возраста продавца. Однако пожилая женщина выписалась из квартиры, предоставила медицинские справки и подписала все необходимые документы.

Сразу после получения денег Амина обналичила всю сумму, что вызвало подозрения у риелтора — он обратился в полицию. В отделении пенсионерка заявила, что готовит подарок дочери, и полицейские не смогли ее переубедить.

После сделки бывшие хозяева попросили время на сбор вещей, однако вместо переезда установили новые антивзломные замки. Новые владельцы заподозрили, что деньги ушли мошенникам, а пожилая пара не собирается освобождать жилье.

При попытке вскрыть дверь пенсионеры просовывали в замочную скважину ножи и мешали проходу. Когда все же удалось проникнуть внутрь, началась ожесточенная борьба за территорию: прежние владельцы преграждали путь, не желая покидать помещение, утверждая, что «деньги скоро вернутся». В результате конфликта супруг Ольги чуть не потерял палец на ноге.

Полиция неоднократно выезжала к пенсионерам, объясняя, что их квартира больше не принадлежит им. При этом Амина с мужем не сдаются, а новые владельцы вынуждены жить в старой квартире без денег и нового жилья.

Ранее житель Московской области напал на новых жильцов с ножом после неудачной попытки вернуть проданный дом по аналогичной схеме. Жилье за 7,1 млн рублей в деревне Белое Озеро приобрел пенсионер, который вместе с женой хотел перебраться поближе к детям.

Регионы
пенсионеры
схемы
квартиры
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иркутске потемнение на веке у ребенка оказалось симптомом рака
В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Макроном
Экс-ведущая «Слабого звена» назвала залог успеха контента на телевидении
Посол раскрыл, в каком случае миротворцы могут покинуть Приднестровье
Стало известно, где может пройти встреча Москвы, Баку и Еревана
Появились новые подробности о пропавшей на Пхукете ветвраче
Адвокат рассказал о выплатах пострадавшим от Аташян блогерам
«Живопырки, зарабатывающие бабки»: Греф назвал основу экономики
Экономист перечислил сферы, где Россия лидирует в мире
Госдеп экстренно обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке
Песков высоко оценил вероятность встречи Путина и Трампа этим летом
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Греф назвал четыре «всадника апокалипсиса» российской экономики
Иммунолог опровергла популярный миф о тополином пухе
Мальцев назвал лидеров современного мирового синхронного плавания
Глызин получил запрет на танцы во время выступлений
В МИД РФ раскрыли, куда обращаться Европе ради диалога с Россией
Появились кадры с места поисков семьи Усольцевых
Названа возможная причина жестокой расправы над беременной москвичкой
«Инструмент расправы»: Володин о метаморфозах западного правосудия
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.