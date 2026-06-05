Престарелые жертвы «схемы Долиной» угрожают ножами новым жильцам

Пара пенсионеров забаррикадировалась в собственной бывшей квартире после ее продажи и стала угрожать новым владельцам, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, экс-собственники уже год не пускают молодую семью в купленное жилье, используя ножи и физическую силу.

Как уточнил канал, Ольга и ее муж приобрели двухкомнатную квартиру у 71-летней Амины за 17 млн рублей. Сделка вызвала у покупателей повышенную настороженность из-за возраста продавца. Однако пожилая женщина выписалась из квартиры, предоставила медицинские справки и подписала все необходимые документы.

Сразу после получения денег Амина обналичила всю сумму, что вызвало подозрения у риелтора — он обратился в полицию. В отделении пенсионерка заявила, что готовит подарок дочери, и полицейские не смогли ее переубедить.

После сделки бывшие хозяева попросили время на сбор вещей, однако вместо переезда установили новые антивзломные замки. Новые владельцы заподозрили, что деньги ушли мошенникам, а пожилая пара не собирается освобождать жилье.

При попытке вскрыть дверь пенсионеры просовывали в замочную скважину ножи и мешали проходу. Когда все же удалось проникнуть внутрь, началась ожесточенная борьба за территорию: прежние владельцы преграждали путь, не желая покидать помещение, утверждая, что «деньги скоро вернутся». В результате конфликта супруг Ольги чуть не потерял палец на ноге.

Полиция неоднократно выезжала к пенсионерам, объясняя, что их квартира больше не принадлежит им. При этом Амина с мужем не сдаются, а новые владельцы вынуждены жить в старой квартире без денег и нового жилья.

Ранее житель Московской области напал на новых жильцов с ножом после неудачной попытки вернуть проданный дом по аналогичной схеме. Жилье за 7,1 млн рублей в деревне Белое Озеро приобрел пенсионер, который вместе с женой хотел перебраться поближе к детям.