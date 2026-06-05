Взрыв прогремел в почтовом сортировочном центре Киева

Взрыв произошел на территории почтового сортировочного центра в Киеве, передает пресс-служба местной полиции. В результате погиб 59-летний сотрудник, еще двое мужчин в возрасте 37 лет и 41 года получили ранения. По предварительной информации, взрыв произошел при осмотре одной из посылок.

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва на почтовом терминале в Оболонском районе Киева. Инцидент произошел сегодня утром на территории сортировочного центра почтового оператора, — сказано в сообщении.

Ранее в Киеве также произошли взрывы. На тот момент на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. При этом серия взрывов прозвучала и в Харькове. Местные власти сообщили об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам города.

До этого на заводе Safran Blagnac недалеко от Тулузы на юго-западе Франции прогремел взрыв. В результате происшествия два сотрудника получили тяжелые травмы, работа производственной линии была приостановлена. Всех работников предприятия оперативно эвакуировали.