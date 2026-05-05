Взрыв прогремел на оборонном заводе во Франции Два человека серьезно пострадали при взрыве на заводе Safran Blagnac во Франции

Взрыв прогремел на заводе Safran Blagnac недалеко от Тулузы на юго-западе Франции, сообщила газета La Depeche. По данным издания, в результате инцидента два сотрудника получили тяжелые травмы, работа производственной линии приостановлена. Всех работников предприятия эвакуировали.

Взрыв прогремел около 10:30 по местному времени (11:30 мск) в испытательном цехе, где проверяли оборудование, работающее на сжатом воздухе. По словам очевидцев, двое работников серьезно пострадали от ударной волны и были госпитализированы. Еще двое, находившиеся дальше от эпицентра, получили легкие травмы. На месте работают следователи, они устанавливают причины происшествия.

Завод принадлежит компании Safran Ventilation Systems (филиал компании Electrical&Power). Предприятие занимается разработкой, производством и обслуживанием электрических вентиляторов, клапанов и компрессоров для авиационной и оборонной промышленности.

Ранее стало известно, что объекты газодобывающей инфраструктуры получили серьезные повреждения в результате взрывов в Полтавской и Харьковской областях Украины. Взрывы прогремели в ночь на вторник, 5 мая.