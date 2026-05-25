«Мы рядом и сердцем»: в Ростовской области заявили о поддержке Старобельска Слюсарь: жители Ростовской области разделяют боль Старобельска

Жители Ростовской области разделяют боль жителей Старобельска и всей Луганской Народной Республики, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь на встрече с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. Стороны обсудили помощь людям, прибывающим из Украины и новых регионов.

Особое внимание уделили семьям участников СВО, а также вопросам устройства детей в детские сады, школы и колледжи. Лантратова рассказала губернатору о своей поездке в Старобельск ЛНР, где 24 мая вместе с иностранными журналистами посетила учебный корпус колледжа и общежитие, подвергшиеся удару ВСУ. Омбудсмен также навестила пострадавших в Луганской республиканской клинической больнице.

Мы уже направили обращения в международные правозащитные структуры. Будем добиваться объективной оценки произошедшего. И, конечно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим детям и семьям погибших пройти через эту страшную боль не в одиночку, — заявила Лантратова.

Слюсарь подчеркнул, что жители Ростовской области поддерживают жителей ЛНР. А также добавил, что предоставят помощь.

Присоединяюсь к вашей решительности — добиваться объективной оценки произошедшего со стороны международного сообщества. Я лично и жители Дона разделяют боль с жителями Старобельска. Мы рядом и географически, и сердцем, — отметил губернатор.

Отдельно участники встречи обсудили работу пунктов временного размещения. По данным властей, сейчас в 23 ПВР Ростовской области находятся более двух тысяч человек, четверть из которых — дети. Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили почти 19 тыс. человек. Кроме того, 614 детей были зачислены в детские сады, почти 3,9 тыс. — в школы, а более 1100 — в колледжи и техникумы.

В рамках визита Лантратова также посетила пункт временного размещения на базе парк-отеля «Аэлита», рассчитанный на 200 мест. На момент ее приезда там находились 75 человек, большинство — жители ДНР и ЛНР. Среди них — 25 детей, уже устроенных в местные образовательные учреждения.

Ранее журналисты из Италии заявили, что террористический удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске невозможно оправдать даже в западном обществе. По их словам, действия Киева, как правило, не подвергаются критическому анализу в западных странах, однако ситуация с ударом по общежитию в ЛНР стала исключением.