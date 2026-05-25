Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 03:17

«У вас не получится»: в Италии отреагировали на удар ВСУ по Старобельску

AD: удар ВСУ по Старобельску будет невозможно оправдать на Западе

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Террористический удар украинской армии по студенческому общежитию в Старобельске невозможно оправдать даже в западном обществе, говорится в публикации итальянского издания AntiDiplomatico. Журналисты отметили, что действия Украины, как правило, не подвергаются критическому анализу в западных странах, однако автор считает, что ситуация с ударом по общежитию в ЛНР стала исключением.

В статье отмечается, что убийства несовершеннолетних и нанесение серьезных травм становится острой темой, которую «не получится сгладить на уровне повествования». Автор публикации указал, что гибель мирных учащихся невозможно представить как легитимный военный ответ со стороны Киева. В материале утверждается, что к подобным событиям привела систематическая поддержка президента Украины Владимира Зеленского со стороны западных стран.

Ранее стало известно, что свыше 50 иностранных журналистов направились на место трагедии в Старобельске (ЛНР). Представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что в поездке принимали участие представители СМИ из 19 стран. Кроме того, дипломат подтвердила, что BBC официально отказались от поездки, а CNN находятся в отпуске.

Европа
Италия
Украина
Россия
ЛНР
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Еврокомиссии обсудит в Литве инциденты с дронами
Раскрыты предварительные сроки открытия Ормузского пролива
«У него незавидная судьба»: Степашин сделал заявление о Зеленском
Суд на 3 млн, поддержка Кологривого, личная жизнь: как живет Самбурская
В Лос-Анджелесе ввели режим самоизоляции из-за мощного пожара
«У вас не получится»: в Италии отреагировали на удар ВСУ по Старобельску
Жительница Белгородской области получила ранение при посадке картошки
В аэропорту Иваново ввели ограничения на полеты
Новый герой Москвы! «Спартак» в пятый раз завоевал Кубок России по футболу
Ярославская область подверглась атаке БПЛА
Арабский репортер не смог промолчать после увиденного в ЛНР
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2026 году
ВОЗ раскрыла новые данные по вспышке Эболы
Цена на нефть Brent опустилась ниже $99
ПВО РФ за неделю сбила 3897 украинских БПЛА
Стало известно, сколько населенных пунктов в зоне СВО освободили ВС РФ
Москва подаст в суд на Прибалтику
Мирошник раскрыл темы для переговоров с Европой по Украине
Стало известно, чем Россия готова поддержать Афганистан
Иран «в принципе согласился» на сделку с США
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.