AD: удар ВСУ по Старобельску будет невозможно оправдать на Западе

Террористический удар украинской армии по студенческому общежитию в Старобельске невозможно оправдать даже в западном обществе, говорится в публикации итальянского издания AntiDiplomatico. Журналисты отметили, что действия Украины, как правило, не подвергаются критическому анализу в западных странах, однако автор считает, что ситуация с ударом по общежитию в ЛНР стала исключением.

В статье отмечается, что убийства несовершеннолетних и нанесение серьезных травм становится острой темой, которую «не получится сгладить на уровне повествования». Автор публикации указал, что гибель мирных учащихся невозможно представить как легитимный военный ответ со стороны Киева. В материале утверждается, что к подобным событиям привела систематическая поддержка президента Украины Владимира Зеленского со стороны западных стран.

Ранее стало известно, что свыше 50 иностранных журналистов направились на место трагедии в Старобельске (ЛНР). Представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что в поездке принимали участие представители СМИ из 19 стран. Кроме того, дипломат подтвердила, что BBC официально отказались от поездки, а CNN находятся в отпуске.